Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Tirana 21 november 2019

Mijn oude vriend Gjergj Sinani wacht mij op in de luchthaven van Tirana. Meer dan tien jaar geleden zagen we elkaar voor het laatst. "Je bent niks veranderd", lieg ik. "Jij evenmin", doet hij een duit in het zakje. Vriendschap is liegen uit hoffelijkheid, maar de waarheid vertellen als het over de grote vragen van het leven gaat.

