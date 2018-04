RIK TORFS COLUMN | Maarkedal 03 april 2018

00u00 0

Zondag heb ik uren naar de Ronde van Vlaanderen gekeken. Ik was het niet van plan. Maar het regende. Dan blijf je binnen, wordt de wereld kleiner, terwijl de heldendaden die de coureurs verrichten, toenemen. Kortekeer, Muur, Taaienberg. Begin er maar aan. Kijken naar de Ronde van Vlaanderen is onderduiken in een veilige wereld. Niets verandert. In de Ronde van 1967 was Dino Zandegu vlugger dan Noël Foré, nadat de rivalen Eddy Merckx en Felice Gimondi hen lieten ontsnappen. De 'razendsnel evoluerende kennismaatschappij' waar mensen vandaag zo gewichtig over doen, bestond niet. Niemand was IT-consultant of HR- manager. Er waren veel cafébazen. Maar de Ronde was zoals nu. Een veilige cocon waarin niets kan gebeuren. Een oorlog en een staatsgreep zijn onwaarschijnlijk. Geen mens lijdt honger. Niemand eet gezond. Toch krijg je als kijker heroïek te zien. Ze straalt op je af. Je wordt zelf een beetje een held. Zonder enige inspanning. De democratisering van het heldendom.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN