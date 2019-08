Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | CD&V, waarheen? 10 augustus 2019

Het gaat niet goed met CD&V. Voor de partij een moment om over haar ideologie na te denken. Maar die is toch het personalisme? Dat wordt gezegd, al jaren. Rond de eeuwwisseling vroeg een sindsdien overleden partijcoryfee mij: "Dat personalisme is toch nog altijd zoals vroeger? Hoop ik. Want ik moet toegeven dat ik er de laatste tijd niet veel over las."

