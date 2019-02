Rik Torfs COLUMN | Misbruiktop 07 februari 2019

Op 21 februari begint in Rome de zogenaamde misbruiktop. De paus ontmoet er voorzitters van meer dan honderd bisschoppenconferenties om de problematiek van seksueel misbruik in de kerk grondig aan te pakken. Meer volk dan nodig is voor een goede vergadering. Aanvankelijk waren de verwachtingen hooggespannen. Kardinaal Marc Ouellet, de Canadese prefect van de congregatie voor de bisschoppen, raadde Amerikaanse kerkleiders aan te wachten met het uittekenen van nieuwe procedures. "Nu nog niet, pas na de top!", waarschuwde Ouellet. Daardoor ontstond het vermoeden dat de paus zelf een initiatief zou nemen. Voor de hele wereldkerk.

