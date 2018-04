RIK TORFS COLUMN | Kijken naar China 14 april 2018

00u00 0

Op 29 maart kreeg de beroemde Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs een eredoctoraat aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert aan de Columbia-universiteit in New York, is adviseur van de groten der aarde. Tussendoor vliegt hij de wereld rond om de klimaatproblematiek aan te kaarten en te ijveren voor een betere toekomst.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN