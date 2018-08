RIK TORFS COLUMN | Mooi weer vandaag 11 augustus 2018

00u00 0

Het was mooi weer de voorbije weken, maanden zelfs. Dat kunnen we niet elk jaar zeggen. Soms beginnen zomers pas eind augustus en duren vier dagen. Uitzonderlijk is het erger en zijn we blij wanneer het een halve dag niet regent. Dat we tijdens een zeldzame barbecue even buiten kunnen zitten vooraleer het onweer losbarst. Daarna vult regen de halflege glazen die we, verrast door de stortbui, niet tijdig naar binnen konden halen. Typisch Belgisch weer.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN