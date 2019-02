Rik Torfs COLUMN | Kiezen voor veroudering 21 februari 2019

Bernie Sanders (77) wil president van de Verenigde Staten worden. Wellicht moet hij het opnemen tegen Joe Biden (76) en Donald Trump (72). Sanders heeft ook bij ons veel succes, vooral bij stedelijke hooggeschoolden zonder rijbewijs. Niemand valt over zijn leeftijd. Trump telt zowel voor- als tegenstanders, in Europa vooral tegenstanders. Niet omdat hij oud is. Hij blijft een mooie jonge God met blonde lokken ofschoon experts aanvoeren dat die kleur niet geheel en al natuurlijk is.

