RIK TORFS COLUMN | Pasen 31 maart 2018

Mijn grootvader werd geboren in 1889. Toen hij een jaar of acht was, dus nog altijd in de negentiende eeuw, raakte hij op een mooie paasdag onder de indruk van de prachtige muziek die tijdens de hoogmis werd gespeeld. Maar kijk, tussen de onbegrijpelijke Latijnse gezangen hoorde hij opeens hoe zijn buurman door het koor rechtstreeks werd toegezongen: "Door Van Hoof, 't is Pasen." Zo klonk het. Wat was dat nu? Een speciale groet aan zijn buurman? In een eeuwenoude tekst? Het bleek een misverstand te zijn. Wat het koor echt zong, was: "Dona nobis pacem", geef ons de vrede. Mijn grootvader hoorde wat hij wilde horen. Hij vond zijn versie beter. Aangepast aan Herentals en de Kempen.

