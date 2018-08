RIK TORFS COLUMN | De stoel 21 augustus 2018

Gisteren bladerde ik in de masterthesis van mijn neefje. Ze gaat over het parklandschap rond de Via Appia Antica in Rome. Er staan mooie foto's in van indrukwekkende aquaducten en trotse parasoldennen. Het kloppend hart van het Romeinse Rijk. Er is ook een foto van een banale zaak in tweedehandsauto's. Alledaagse lelijkheid in een overweldigend decor. Het contrast doorbreekt wat vanzelfsprekend lijkt. De opvallendste foto komt van Google Streetview en toont de stoel van een prostituee. Een plastic stoel zonder aanwijsbare historische waarde, licht en gemakkelijk verplaatsbaar, donkergroen, bescheiden beschutting zoekend tussen de wat slordige planten en struiken die hem achteloos gezelschap houden. Op de foto valt geen mens te bespeuren. Geen prostituee. Geen klant.

