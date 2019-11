Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Geschiedenis 28 november 2019

De Italiaanse historicus Benedetto Croce (1866-1952) schreef dat geschiedenis altijd hedendaagse geschiedenis is. Historici schrijven vanuit hun gevoelens, hun verlangens en behoeften, hun tijd. Hoe meer ze zich daarvan bewust zijn, hoe beter de kwaliteit van hun werk. Altijd weer tuimelen helden van hun voetstuk. Of veranderen straten van naam. Dat ervoeren onlangs Leopold II en Cyriel Verschaeve, mochten zij in het hiernamaals enig bewustzijn hebben van de morele degradatie die hen overkwam. Leopold II beging wreedheden in Congo. Cyriel Verschaeve is een ter dood veroordeelde collaborateur. Straten droegen of dragen hun naam. In het geval van Leopold II zelfs boulevards. Ongelooflijk vinden wij nu. Maar zo gebeurde het.

