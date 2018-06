RIK TORFS COLUMN | Luisteren 07 juni 2018

00u00 0

Omdat ik niets beters te doen had, maar is er wel iets beters, las ik in 'Brieven uit Genua' van Ilja Leonard Pfeijffer. Volgende passage trof me. Op bladzijde 626, voor wie harde bewijzen wil en mij terecht niet helemaal vertrouwt: "Hoe kun je empathisch zijn als je vol bent van je eigen belang? Hoe kun je iets zien als je niet over je smartphone durft heen te kijken? Hoe kun je ook maar iets begrijpen als je leven zit dichtgekoekt met deadlines? Het kost tijd om naar een mens te luisteren."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN