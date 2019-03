Rik Torfs COLUMN | Mobiliteit 19 maart 2019

00u00 0

Het gaat vaak over mobiliteit. Maar wat bedoelen we daarmee? Alleen maar woon-werkverkeer, een weinig appetijtelijk woord waarvan ik nooit goed weet hoe ik het moet spellen? Juist nu thuiswerk voor velen makkelijker haalbaar is dan vroeger.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen