Rik Torfs COLUMN | Een moord, vijftig jaar geleden 00u00 0

Op 6 juni 1968, in Los Angeles, werd senator en presidentskandidaat Robert Kennedy vermoord. De Franse auteur Marc Dugain schreef een roman waarin hij die moord en de tijdsgeest in de Verenigde Staten heel mooi en heel partijdig analyseert: 'Ils vont tuer Robert Kennedy'. Dugain heeft het voor de Kennedy's, zowel voor JFK als voor zijn broer Robert. Vandaag zou hun seksuele vrijpostigheid hen te gronde richten, toen was alles wat ze deden bevrijdend. Waarom? De Kennedy's waren minder hypocriet dan hun tegenstanders. Leken minder hypocriet.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee