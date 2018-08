RIK TORFS COLUMN | Het Westen 09 augustus 2018

In onze samenleving zijn discussies vaak hard en weinig hoffelijk. Ze gaan tussen de goeden en de slechten. Zij die volgens de 'goeden' de goeden zijn, zijn volgens de 'slechten' de slechten. Verder valt er van zulke discussies weinig te leren. Iedereen blijft op zijn standpunt. Een paar dagen geleden verstuurde ik argeloos een tweet. "Het Westen doet alles fout. Is racistisch. Houdt ongelijkheid in stand. Daarom wil iedereen er wonen." Mijn beste ooit? Zeker niet. Toch stond ik te kijken van de talrijke reacties. Sommigen prezen de tweet vanuit hun levendige antipathie voor 'vreemdelingen'. Maar daarover ging het niet. Wie in België als vluchteling aankomt omdat hij in eigen land gevaar loopt, geniet volledige bescherming op basis van de Conventie van Genève uit 1951. Voor economische migranten is de situatie anders. Ook hun mensenrechten moeten absoluut gevrijwaard worden, wat niet betekent dat ze in ons land mogen blijven. Anderen zagen in de tweet te weinig zelfkritiek. "Nee vriend. Enige reden dat men hier woont, is omdat het Westen onze landen heeft bezet, gebombardeerd en uitgebuit. Denk na voor je tweet." Revanche dus.

