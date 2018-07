RIK TORFS COLUMN | Voetbal en politiek 10 juli 2018

Ernstige mensen die het goed menen met onze samenleving doen weleens laatdunkend over voetbal. Hoe minder ze ervan afweten, hoe beter voor hun imago. Als iemand niets van voetbal kent, is dat omdat hij alle belangrijke dingen wel weet en in zijn hoofd geen plaats overblijft voor brood en spelen. Ik heb een vriend die zich afvroeg of Tom Boonen van Koninklijke Verbroedering Balen nog altijd in het doel stond bij de Rode Duivels. Hij keek nauwelijks op van het bloedstollende boek dat hij aan het lezen was: 'Grenzen en mogelijkheden van een pedagogiek van gendergelijkheid in tijden van vermarkting'.

