Rik Torfs COLUMN | Pesten 24 februari 2018

Toen Ingrid vijftien, zestien was, werd ze gepest op school. Ze was een knap meisje met dromerige ogen en een schoonheidsvlekje in haar wangplooi. Maar ze was schuchter. Om haar uit te lachen, imiteerden de andere meisjes haar. Hoe ze sprak, met een accent dat veel te keurig klonk. Dat kwam door haar vader, die leraar was. Ze spotten ook met de kleren die ze droeg, nooit jeans. Zelfs met het vlekje op haar wang. "Marilyn Monroe, Marilyn Monroe!", riepen de meisjes. "Maar het vlekje staat niet helemaal op het juiste plekje." Trots op hun dichtkunst lachten ze haar uit, sommigen probeerden het vlekje aan te raken.

