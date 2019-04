Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Sloffen in huis 11 april 2019

00u00 0

Eva is 25. Ze heeft een open, vrolijke lach. Er zit een zekere lichtheid in, alsof ze zegt: "Het leed van de wereld wil ik niet dragen." Dat is een goed idee. Want het is zo groot dat niemand het in zijn eentje aankan. Niemand ervoor verantwoordelijk is. Toch heeft ze geen onbezorgde jeugd gehad. Haar ouders scheidden toen ze drie was. Ze hadden nieuwe relaties. Meerdere. Plotseling drongen andere mensen in haar leven binnen. Ze kwamen heel dicht. Deelden dezelfde voordeur, dezelfde badkamer.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen