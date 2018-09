RIK TORFS COLUMN | De eerste schooldag 04 september 2018

"Welke richting heb jij gevolgd in het middelbaar?", vroeg hij, socioloog, zwart T-shirt, medium stoppelbaard. "Latijn-Grieks", antwoordde ik naar waarheid. Hij keek zorgelijk. Niet dat hij me persoonlijk de schuld wilde geven voor die foute keuze. Maar toch. "Latijn-Grieks zet onze westerse cultuur in het middelpunt", doceerde hij lichtjes neerbuigend maar begripvol, zoals een man met een missie dat kan. "Waar blijft Arabië? En China? We moeten de kennis tussen mensen herverdelen. Maar het moet ook om een ander soort kennis gaan. Wat hebben nieuwkomers in onze superdiverse samenleving aan de Grieken en de Romeinen? Mensen die slaven hadden, zich superieur waanden. Neen, we moeten dat opentrekken." En hij maakte met gebalde vuisten een gebaar om zijn punt kracht bij te zetten.

