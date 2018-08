RIK TORFS COLUMN | Een lief in Amerika 18 augustus 2018

We leven in superdiverse tijden, dat hebt u ondertussen ongetwijfeld gelezen, gezien of ervaren. Misschien at u reeds een pizza (Italië), een kroket uit de muur (Nederland), een cheeseburger (Verenigde Staten van Amerika) of lamsvlees uit de Turkse keuken. U overleefde dat, want u leest deze column, zij het misschien vanuit uw ziekbed. Maar de kans is veel groter dat u van de exotische gerechten gewoon genoot. Daarnaast kent u mensen van alle rassen en geslachten, landen en continenten. Vriendelijke en vrolijke, nijdige en weemoedige. Kortom, we leven in een superdiverse samenleving. Maar was het ooit anders?

