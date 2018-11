RIK TORFS COLUMN | Dakloos 20 november 2018

Het was al geen geweldige zomer in Rome en op dit moment zijn de nachten er bitterkoud. Onder de colonnade van Bernini en op de Piazza Pio XII liggen daklozen op de grond. Roerloos in het donker. Hun aanblik geeft een naar gevoel. Zeker hier, in het centrum van Rome waar het hart van de katholieke kerk klopt. Een paar dagen geleden liet paus Franciscus op het Sint-Pietersplein een veldhospitaal installeren om er armen die het willen medische zorgen te verstrekken. Mooi. Maar kan het Vaticaan niet meer doen? Mensen onderdak bieden in een van de vele gebouwen die het in Rome bezit? Gelukkig mogen de daklozen blijven liggen en haalt de politie hen niet weg om de schone schijn te redden.

