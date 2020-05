Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Over en out 02 mei 2020

Het meest memorabele moment van de coronacrisis is een bericht van 19 maart. Een ethische commissie deelde mee dat, mocht er in ziekenhuizen plaatsgebrek zijn - wat in werkelijkheid niet gebeurde - oudere patiënten moeten wijken voor jongere. De 'kwaliteitsvolle' levensjaren die iemand voor de boeg heeft, daar komt het op aan. Wat kwaliteitsvol is, blijft onduidelijk. In staat zijn om zwaar door te zakken misschien, want: "Zelfs als het om een 70-jarige burgemeester zou gaan en een 30-jarige die aan lockdownparty's heeft deelgenomen, geldt het principe dat de 30-jarige meer levensjaren te winnen heeft." Hier en daar ging het gerucht dat ouderen die worden beademend meteen weg moeten als jongeren zich aanmelden.

