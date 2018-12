Rik Torfs Column | De stoet 13 december 2018

Waarom is er over het migratiepact commotie? Wegens de inhoud? Misschien. Toch is er ook een ander punt: internationale documenten met ronkende volzinnen en plechtige beloften doen het niet meer. Ik heb het niet over onmisbare juridische teksten zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Wel over hoogdravende, weinig concrete beginselverklaringen opgesteld door duurbetaalde ambtenaren. Wollige teksten zonder bindende kracht. In het verleden creëerden zij verbondenheid onder de volkeren, vandaag vervreemding bij de burgers. Zoals bloedeloze bureaucratie de prachtige Europese gedachte ondermijnt.

