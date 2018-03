Rik Torfs COLUMN | Panter 22 maart 2018

Het was koud. Ik wandelde over de Netedijk in Gestel. Half maart, maar de lente was even onzichtbaar als in december. Opeens zag ik aan de rand van het pad, waar over een paar weken het gras uitschiet, een knuffel liggen. Het was een gevlekte kat, een panter eerder, klein van formaat. Een knuffel die veel was geknuffeld. Je kon zien waar zijn snorharen hadden gestaan, ze waren allemaal weg. Aan zijn hals was het dier gestopt. Door de vele liefkozingen zat er een gat in. Ziek en weer genezen, zei mama.

