Rik Torfs COLUMN | Doctor 07 november 2019



Voor administratieve functies die geen universitaire opleiding vereisen, solliciteren steeds vaker mensen met een doctoraatsdiploma, doorgaans in humane wetenschappen. Geschiedenis of filosofie, bijvoorbeeld. Tot enkele jaren geleden gebeurde dat nooit. Er wordt weinig over gesproken.

