Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Anderlecht 18 januari 2020

00u00 0

Er bestaan verschillen tussen RSC Anderlecht en F.C. De Kampioenen. Maar er is ook een gelijkenis. Wat buiten het veld gebeurt, is spannender dan het spel zelf. Ik wil daar niet lacherig over doen. Want voetbal is verschrikkelijk belangrijk. Het gaat om veel geld. Politici die een 'nieuwe uitdaging' zoeken, komen er graag terecht. Herinner u Patrick Janssens, voormalig burgemeester van Antwerpen, die algemeen directeur van KRC Genk werd. Nu vertrekt de sympathieke Karel Van Eetvelt naar Anderlecht. Zijn vorige clubs waren Unizo en Febelfin, bij het tweede team kon hij als spits nooit helemaal gedijen, waarna hij even overwoog voorzitter van de CD&V te worden. Maar hij wilde aan de top blijven en vond Anderlecht.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal