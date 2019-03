RIK TORFS COLUMN | Sartre 07 maart 2019

Misschien geeft de krokusvakantie u de tijd om bij het leven stil te staan. En komt u tot de conclusie dat u weinig bent veranderd. U houdt nog altijd van de natuur of de stad, misschien van de twee. U geniet van mooi weer of bent bezorgd om het klimaat. Mogelijk beide. Wat u moet denken over de grote vragen van onze tijd, waarop opiniemakers zo vlug het antwoord vinden, weet u niet altijd. Gelukkig maar. Blijf vooral uzelf. Laat u door niemand zeggen wat u moet denken.

HLN