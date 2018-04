Rik Torfs COLUMN | De feministe en de franciscaan 24 april 2018

Simone de Beauvoir (1908-1986) is en blijft een boegbeeld van het feminisme. Ze was de levensgezellin van Jean-Paul Sartre (1905-1980), naast wie ze begraven ligt op de Parijse begraafplaats van Montparnasse, nabij de hoofdingang. Maar vandaag is zij beroemder dan hij, bij leven te veel geprezen om nederig te kunnen blijven. Simone de Beauvoir leidde een autonoom leven als vrouw, schrijfster en filosofe, wat haar ook nu nog bewondering oplevert.

HLN