RIK TORFS COLUMN | Arco 30 juni 2018

Dat ik niets van politiek begrijp, kon ik in het verleden meermaals bewijzen. Maar sommige dingen zijn echt moeilijk te vatten. Neem nu het Arcodossier. Arco was een coöperatieve holding waarin spaarders veilig konden beleggen. Zo dachten 800.000 mensen. Maar wat bleek? In de praktijk investeerde Arco vooral in de Dexiabank. Die raakte in financiële moeilijkheden en moest door de Belgische en Franse overheid worden overgenomen. Weg risicokapitaal, want dat was het spaargeld uiteindelijk geworden.

