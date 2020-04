Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Andersom 16 april 2020

In deze tijd zijn virologen ministers en ministers kabinetschefs. We doen andere dingen dan vroeger. Artsen-specialisten helpen mee in de zorg voor coronapatiënten. In verschillende landen staat de euthanasiepraktijk op een laag pitje en zetten begeleidende artsen zich in om levens te redden. Op zich niet verwonderlijk, het gaat om dokters die met hart en ziel hun werk doen. Toch deed het me even nadenken. In tijden waarin leven vanzelfsprekender lijkt dan de dood, vragen mensen om te sterven. Wanneer een virus wreed en onverwacht toeslaat, is het andersom.

