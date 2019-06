Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | De gymnastiekzaal 04 juni 2019

Een paar weken geleden kwam ik in een café mijn oud-collega Lieven Vandekerckhove tegen. Hij gaf me een boek getiteld 'In schuinschrift' met cursiefjes over zijn lang vervlogen schooltijd in het Klein Seminarie van Roeselare, waar Guido Gezelle lesgaf van 1854 tot 1860. Het was misschien nipt, maar Lieven, geboren in 1946, zat nooit bij hem in de klas. Eén verhaal ontroerde mij bijzonder. Het gaat over een sportieve leerling uit de 'moderne', een turnkampioen, die aan Lieven vroeg om mee te mogen doen aan de artistieke Reto Show, jaarlijks opgevoerd door leerlingen van de Latijn-Griekse en door hen alleen. De 'elite'. Lieven wees de turner af, zo vriendelijk mogelijk, aan de hand van verpletterend redelijke argumenten, waarna de jongen met een weifelende glimlach verdween in de druilerige novembernacht. Hier begint het verhaal pas. Een paar dagen later had de jongen in de gymnastiekzaal een zwaar ongeval. Hij werd in hopeloze toestand naar de kliniek gebracht. Juist op het moment dat de Reto Show plaatsvond, de show waarop hij zo graag zijn kunsten had getoond, stierf hij. Waarna het leven verderging.

