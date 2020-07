Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Identiteitskaart 07 juli 2020

Op mijn identiteitskaart staat dat ik een man ben. Zonder enige trots leg ik me erbij neer. Om die vermelding heb ik alvast nooit gevraagd. In Nederland wordt het geslacht weldra niet meer aangegeven, in Duitsland is dat al zo. De maatregel komt mensen tegemoet die zich niet ondubbelzinnig man of vrouw voelen. Alle begrip daarvoor. Overigens leeft in onze samenleving steeds sterker de gedachte dat het geslacht minder een kwestie is van objectieve kenmerken dan van keuze. Die kan wisselend zijn. Dus verdwijnt het onderscheid tussen de geslachten sowieso.

