RIK TORFS COLUMN | 'Krapuul' 16 juni 2020

Het standbeeld van Wilfried Martens in Sleidinge is beklad. Op de sokkel schilderde iemand in zwarte letters 'krapuul'. De dader handelde tenminste niet anoniem. Wilfried Martens overleed in 2013. Een volbloed politicus, met een soms onhandige omgang met vrouwen en een ontroerende aandacht voor diepere levensvragen. Een mens van vlees en bloed dus. Iemand met fouten. Geen crapuul.

