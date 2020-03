Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Zie je wel 17 maart 2020

00u00 1

Zie je wel, de vrijemarkteconomie deugt niet. Of: er breekt een nieuw tijdperk aan. En: de maskers van de politici vallen af. Dat is jammer, want er is een tekort aan maskers. Ik ben geen fan van onheilsprofeten. Ze beoefenen een simpel vak met onduidelijke beroepskwalificaties. Ook toekomstvoorspellers deugen niet, zoals de geschiedenis leert.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis