Rik Torfs COLUMN | China 20 februari 2020

Einde maart houdt Cao Zhongming een plechtige lezing aan de KU Leuven. Zijn beroep staat in de aankondiging: 'Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to the Kingdom of Belgium'. Een Nederlandse vertaling verschaft de universiteit niet, misschien uit schaamte voor de bombastische titulatuur. Onderwerp van de lezing: het Chinese bestuurssysteem en hoe het omgaat met de groene agenda en klimaatverandering. Dat wordt het relaas van een succes. China doet het ongetwijfeld beter dan België. Met ons democratisch systeem slagen we er immers niet in een regering te vormen. Terwijl China om een regering te vormen geen democratisch systeem nodig heeft.

