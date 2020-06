Exclusief voor abonnees RIK TORFS COLUMN | Servaas 30 juni 2020

Opeens stond ik, naast de Sint-Bavokerk in Noorderwijk, voor een wit huis met aan de gevel een herinneringsplaat. "Hier werd geboren op 4 juni 1838 Servaas Daems, norbertijn." Er staat een jaartal bij: 1938. De plaat kwam er dus honderd jaar later. Servaas Daems zegt u wellicht weinig, waarmee ik eigenlijk bedoel: helemaal niets. Hij was norbertijn van Tongerlo, bibliothecaris, voorvechter van de Nederlandse taal en schrijver. En nu citeer ik: "Zijn gedichten worden omschreven als sober en bondig, alsook als afwisselend vroom en grappig."

