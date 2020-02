Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Marktwaarde 04 februari 2020

Van vrouwen begrijp ik weinig, enkel van mannen nog minder. Daarom maakte ik zondag op de televisieset van RTL een fatale fout toen het over CD&V ging. De meeste Franstaligen vonden dat die partij, om het land te redden, in een coalitie zonder N-VA en zonder Vlaamse meerderheid moet stappen. Ik niet. En dan zei ik iets vreselijks: van CD&V wordt een consequente houding gevraagd. Een vrouw die met iedereen naar bed gaat, ziet haar marktwaarde ook verminderen. Verontwaardiging op Twitter: seksisme, conservatisme. Christie Morreale, een Waals minister van PS-signatuur, kwam in de foyer haar ongenoegen uiten, vergezeld van een hond die zich de zaak minder leek aan te trekken maar mij evenmin uitdrukkelijk steunde.

