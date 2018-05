Rik Torfs Column | Word wordend 24 mei 2018

"Enragez-vous." Word woedend. Een prentkaart met deze woorden trof ik aan bij een uitstekende Waalse bakker gespecialiseerd in chocoladebroodjes. Het bleek om een project over burgerschap te gaan, met fora, debatten, gedachtenwisselingen en artistieke tussenkomsten. Gesponsord door allerlei media en publieke overheden. Op zichzelf oké. Zelf heb ik over burgerschap eerder bescheiden verwachtingen. Ik ben al lang blij als mijn buurman in volle zomer de vuilniszakken geen drie dagen te vroeg op het trottoir zet zodat maden de kans niet krijgen empirisch waarneembaar de straat te veroveren. Liever dat dan buurtfeesten met stuntelige danspasjes laat in de nacht. Maar voor wie dat fijn vindt, let's dance.

