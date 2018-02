Rik Torfs COLUMN | Gulzige waarheid 17 februari 2018

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat Donald Trump president van de Verenigde Staten is kunnen worden met zijn alternatieve feiten, wantrouwen tegenover wetenschappers en misprijzen voor journalisten? We vragen ons dat af, en terecht. Mocht het al waar zijn dat die lieden onbetrouwbaar zijn, dan lijkt Donald niet het gedroomde alternatief. Toch mogen we zijn succes niet toeschrijven aan collectieve verdwazing van de Amerikanen, terwijl wij Europeanen helemaal normaal zijn gebleven. Er is meer aan de hand. Over journalisten heb ik het hier niet. Ik ben er zelf geen, en in een krant behandel je hen uiteraard voorkomend. Maar wetenschappers, waar ik sterk in geloof en die voor de toekomst van een samenleving uiterst belangrijk zijn, werken zelf het wantrouwen in de hand, soms toch. Immers, niet alle wetenschappelijke bevindingen bieden eenzelfde zekerheid en betrouwbaarheid. Van wiskundigen en ingenieurs mogen we meer vaststaande stellingen verwachten dan van economisten, filosofen of kerkjuristen. Zo kan een onderzoek helemaal volgens de regels van de kunst worden gevoerd zonder dat het veel leert over het echte leven. Neem nu een studie die een fictieve economie op een eiland bestudeert, waar drie verschillende producten worden vervaardigd en geen invloed van buiten uit bestaat. Heel precieze cijfers komen naar boven, maar de werkelijkheid is veel complexer. Er zijn geen eilanden meer. Nieuwe producten duiken op. De smaak van de bevolking verandert. Mensen reageren niet rationeel. Het ethisch aanvoelen verschuift. Kortom, de studie kan enkel uiterst precies zijn omdat ze ver van de werkelijkheid afstaat. Filosofen zijn broodnodig. Zij denken na over het essentiële. Daarom zullen ze het nooit met elkaar eens worden. Over het begrip 'rechtvaardigheid' bijvoorbeeld. Iemand kan daar veel over lezen en schrijven, een wereldvermaard expert worden, en toch zal hij moeten dulden dat een simpele sterveling met hem van mening verschilt zonder ongelijk te hebben.

