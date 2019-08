Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Kyra 27 augustus 2019

Het bericht van Kyra Gantois op Twitter waarmee ze haar vertrek uit de kerngroep van Youth For Climate aankondigde, wekt beroering. Niet dat Kyra plotseling van kamp zou veranderen. Ze blijft haar engagement trouw en zal zich verder voor het klimaat inzetten. Wie iets anders leest in haar bericht, vergist zich of is te kwader trouw. Kyra's lange tekst is geen literair meesterwerk, hangt bij momenten met haken en ogen aan elkaar, bevat herhalingen. En precies dat maakt hem sterk. Een tekst die niet werd nagelezen door een communicatiespecialist en de kleur behoudt van wie hem schrijft: wat een opluchting. De beste strategie is vaak er geen te hebben. Authenticiteit wordt alom geprezen, misschien omdat het zo lastig is werkelijk authentiek te zijn.

