Exclusief voor abonnees Rik Torfs Beste studenten 21 september 2019

00u00 0

Rond deze tijd start het academiejaar aan de Vlaamse universiteiten. Plots horen we van alles over ijkingstoetsen, de harde knip en studieduurverlenging. Technische termen. Ik zwijg er verder over. Ofwel kent u ze al. Ofwel is het laatste zomerse weekend van dit jaar niet het moment om erover te beginnen.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis