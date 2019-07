Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | De Tour 06 juli 2019

De Ronde van Frankrijk dankt zijn bestaan aan de wielersport, maar net zo goed aan de zomer. De Tour in de herfst of de winter? Kan gewoon niet. Daarin verschilt wielrennen van voetbal. Alles is daar mogelijk. Ook al omdat geld er belangrijker is dan schoonheid. De volgende wereldbeker voetbal vindt plaats in het geldstaatje Qatar van 21 november tot 18 december 2022. Diep in de duistere maanden.

