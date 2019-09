Exclusief voor abonnees RIK TORFS COLUMN | Leerstoel Etienne Vermeersch 24 september 2019

De Universiteit Gent gaat van start met een interfacultaire leerstoel Etienne Vermeersch. Reden: Etienne Vermeersch was een volstrekt onafhankelijk denker die de controverse

niet schuwde maar altijd op rationele, wetenschappelijke wijze te werk ging. Ik juich dit initiatief uitbundig toe. Onafhankelijke denkers zijn in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam. En niet altijd even welkom.

Want wat te verwachten viel, gebeurde. Er kwam kritiek op Etienne Vermeersch. Zijn naam moet uit de titel van de leerstoel worden geschrapt, zei een postdoctoraal onderzoeker in de wijsbegeerte en moraalwetenschap. Etienne was immers een foute man. Hij suggereerde na de aardbeving in Haïti om mensen die bereid waren zich te laten steriliseren 500 euro te geven. Alzo stigmatiseerde hij niet-westerse bevolkingsgroepen, schande!

Ook over Maarten Boudry, de eerste titularis van de leerstoel, waren weldenkenden zwaar teleurgesteld. Ongeschikt, die jonge snaak, wegens zijn wetenschappelijk-technologisch optimisme. Te weinig doemdenken over het klimaat, dat past niet, dat is ketterij.

De kritiek zegt veel over de critici, die indirect een monopolie eisen voor een gezellig clubje van gelijkgestemde, voorspelbare lieden. Een verkrampt pleidooi voor bloedarmoede. Hun houding bewijst hoe noodzakelijk het initiatief van de Universiteit Gent wel is. Hoe broodnodig voor onze verschraalde debatcultuur. Als intellectuelen allemaal hetzelfde denken, bewijzen ze enkel dat ze geen intellectuelen zijn.

Voor een goed begrip: met Etienne Vermeersch verschilde ik graag van mening. Een plezier. Hij dacht dat God niet bestond, ik dacht van wel. Het had ook andersom kunnen zijn, dat was even prettig geweest.

Ook met Maarten Boudry ben ik het geregeld oneens, het beste bewijs dat hij verstandig is.

Kortom, laten we durven denken. Zelfs aan de universiteit.