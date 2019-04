Exclusief voor abonnees RIK TORFS COLUMN | Vormingsdoelen 02 april 2019

00u00 0

Ik geef heel graag les. Anders had ik nooit voor een baan in het onderwijs gekozen. Bovendien heb ik een prachtig vak. Kerkelijk recht. Er zijn voorlopig meer kinderen die arts willen worden of brandweervrouw. Maar kerkelijk recht heeft veel te bieden. Het gaat over recht en theologie, kerkpolitiek en mensenkennis, inzicht in de geschiedenis en aandacht voor de toekomst. Prachtig om daarover te mogen vertellen, studenten enthousiast te maken. Het verschil te tonen tussen theorie en praktijk ook, door met hen op bezoek te gaan bij bestuurders in het Vaticaan, zoals deze week. Al jaren doe ik dat met plezier. Ondertussen heb ik oud-studenten die bisschop, parlementslid of hoogleraar zijn. Niemand zit in de gevangenis, in onze sector niet vanzelfsprekend.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen