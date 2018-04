RIK TORFS COLUMN | In ongenade 07 april 2018

In 2013 werd in een villatuin van het Nederlandse Valkenburg een straatnaambord gevonden waarop stond: Adolf Hitler-Allee. De straat die nu Kloosterweg heet, droeg tussen 1942 en 1944 de naam van de Führer. Ze was niet de enige. Toen Hitler aan de macht kwam, haastten steden en gemeenten zich om hem het ereburgerschap aan te bieden of een straat naar hem te noemen. Zonder te verhuizen kon een mens op een mooie morgen in de Adolf Hitler-Allee wakker worden. Plotseling viel het ochtendlicht anders naar binnen.

