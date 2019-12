Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Calabash Bush Pub 03 december 2019

Hij en ik staan naast elkaar op het houten terras van de Calabash Bush Pub aan de desolate Bainskloof in de West-Kaap. Terwijl we naar de bergen kijken, raken we in gesprek. Helemaal nuchter is hij niet. Wel weigerde hij zonet, in de volle hitte van de dag, een glaasje Jägermeister. "Het is vandaag het vrijgezellenfeest van mijn beste vriend. Maar ik beleef het liever bewust." Waar hij vandaan komt? "Montagu. Maar eigenlijk woon ik negen maanden per jaar in de States. Daar rij ik met een vrachtwagen. Kansas, Colorado. Dertien, veertien dollar per uur. Dat lukt hier nooit. Weet je dat elk jaar 80.000 blanke Zuid-Afrikanen in Amerika gaan werken?"

