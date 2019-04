Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Onverschillig 04 april 2019

Je zit in een goedkoop restaurant, want een duur mag hij niet binnen. Plotseling staat hij daar, de bloemenverkoper uit een onbestemd land nabij het Atlasgebergte. Hij heeft rode rozen bij, met lange stengels. Ze zijn lichtjes verslenst. Hij wil dat je ze koopt, allemaal hoeft niet, eentje is goed. Je bedankt hem vriendelijk, één keer, twee keer, de derde keer kijk je van hem weg tot hij vertrekt. Met een licht schuldgevoel: het is altijd hard het besluit te nemen om een mens te negeren, hopend dat hij dra verdwijnt.

