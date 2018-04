RIK TORFS COLUMN | Mode 28 april 2018

De zelfdoding van een Zuid-Koreaanse student aan de Antwerpse Modeacademie verwekte heel wat ophef. De studie is duur, de stress groot, de feedback snoeihard, het oordeel onverbiddelijk, de school een sekte. Sommige studenten slapen maar drie uur per dag. En niet omdat ze een liederlijk leven leiden. De directeur wil de opleiding menselijker maken, zegt hij. Was ze dan vroeger onmenselijk? Een onmenselijke modeopleiding. Dat zoiets bestaat, is te gek voor woorden. Mensen die ten onder gaan aan de worsteling met mooie kleren.

