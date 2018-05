RIK TORFS COLUMN | Harde woorden 08 mei 2018

Vorige week zei een psychiater in een kranteninterview: "Ik voel bij Theo Francken geen enkele vorm van menselijkheid meer." Opvallend is dat die uitspraak niet opvallend is. Je kunt het met iemand oneens zijn, zijn ideeën fout vinden, zijn daden laakbaar. "Francken kan zijn taak niet aan", horen we dan. Oké, dat is politiek. Daar hoort kritiek bij. En incasseringsvermogen. Maar geen enkele vorm van menselijkheid? Dan zitten we in de buurt van folterkamers.

