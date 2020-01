Exclusief voor abonnees Rik Torfs COLUMN | Doodgewoon gelukkig in de Kwallenstraat 30 januari 2020

Sofie Lemaire voert een kruistocht om meer straten de naam van een vrouw te geven. Dat verdient lof. Al die vergeten mannen! Wie herinnert zich Jules Van Beneden, in de jaren vijftig schepen van Openbare Werken? Of Louis Van Boven, tijdens het interbellum volkskundige? Op het kerkhof is hun graf al geruimd.

