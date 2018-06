RIK TORFS COLUMN | Examens 12 juni 2018

00u00 0

Examens. Ik vond ze altijd verschrikkelijk. Neem nu meerkeuzevragen. De reden waarom ze populair zijn, is praktisch. Massale groepen kun je moeilijk mondeling ondervragen. Ook schriftelijke examens met open vragen vergen meer verbetertijd, te beginnen met het moeizame ontcijferen van wat er staat. Toch zijn er mensen die meerkeuzevragen sowieso beter vinden. Objectiever. De evaluatie gebeurt door een computer. Vandaar ook de pleidooien voor geanonimiseerde schriftelijke examens. De naam van de student prijkt niet langer bovenaan het blad, er staat enkel een code. Of het om een jongen of een meisje gaat, iemand met een vreemde naam of met een Vlaamse, niemand weet het.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN